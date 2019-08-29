Каракас, 29 августа. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что «в ближайшие дни будут объявлены хорошие новости по поводу процесса диалога» с оппозицией.

Ранее оппозиция страны и власти Венесуэлы провели несколько раундов переговоров на Барбадосе. Они прошли при посредничестве Норвегии. Также Мадуро принял решение о том, что представители кабинета министров не поедут в Барбадос на очередной раунд переговоров с оппозицией 8–9 августа.

Как пишет Xinhua News Agency, президент Венеуэлы рассказал, что Каракас возобновил контакты с Норвегией для проведения диалога с оппозицией. Мадуро анонсировал «хорошие новости» в переговорах с оппозицией Венесуэлы.

Напомним, затяжной кризис в Венесуэле начался после того, как оппозиционер провозгласил себя исполняющим обязанности президента страны в январе 2019 года. Самозванца поддержали США, а также их союзники из числа стран Группы Лимы за исключением Мексики, Организация американских государств и некоторые страны — участницы ЕС.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти события попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В поддержку легитимного главы Боливарианской Республики выступили Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай и другие страны.

США активно поддерживают смену власти в Венесуэле: в июле 2019 года стало известно, что USAID планирует направить на поддержку оппозиции этой страны 42 миллиона долларов. Кроме того, западная пресса активно поддерживает Хуана Гуайдо, не стесняясь использовать при этом ложную информацию. Среди таких «уток»: вброс о неком «вывозе «золота Мадуро» самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», которую якобы направили в Каракас. Позже эти сообщения были опровергнуты как представителями Москвы и Каракаса, так и изданиями, распространившими их.

Напомним, Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы собрались распустить парламент.

Сообщалось, что 12 августа Конституционная ассамблея Венесуэлы по запросу Верховного суда лишила депутатской неприкосновенности Хосе Герру, Томаса Гуанипу, Хуана Пабло Гарсию и Рафаэля Гусмана. Их обвинили в «измене, узурпации полномочий, публичном подстрекательстве к мятежу, а также нарушении законов и насилии».