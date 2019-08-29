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Куба призвала Канаду помочь со снятием американских санкций с Венесуэлы

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Куба призвала Канаду помочь со снятием американских санкций с Венесуэлы

Гавана, 29 августа. Руководитель МИД Кубы Бруно Родригес призвал канадскую коллегу Христю Фриланд помочь снять американские рестрикции с Венесуэлы. Об этом кубинский министр написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я считаю, что ужесточение американских санкций против Венесуэлы вредит венесуэльскому народу и противоречит международному праву, а также срывает процесс диалога между властью и оппозицией в Венесуэле», — заявил руководитель дипломатического ведомства Кубы. 

Родригес также сообщил, что предложил канадским властям помочь со снятием санкций. 

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома Дональд Трамп предлагал своим советникам в администрации обсудить введение морской блокады Венесуэлы. Президент США предлагал разместить корабли американского ВМФ вдоль венесуэльских берегов, чтобы заблокировать доставку товаров в страну. Впрочем, военное ведомство Штатов не оценило идею, так как она совершенно «непрактична и нецелесообразна».

В Венесуэле в начале текущего года начались массовые протесты против президента страны Николаса Мадуро. Лидер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран под предводительством США заявили о признании Гуайдо. РФ, КНР и Турция поддержали Мадуро как единственно избранного президента латиноамериканской страны.

Западные ангажированные СМИ намеренно искажают настоящее положение дел в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской компании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер», будто бы направленной в Венесуэлу. Но все эти фейковые новости были опровергнуты РФ и Венесуэлой, а позднее и теми СМИ, которые их печатали. 

 

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