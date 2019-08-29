Коллега Числова рассказал, чем болел актер

Москва, 29 августа. Актер театра и кино Руслан Ягудин раскрыл некоторые подробности состояния здоровья Александра Числова, который ушел из жизни на 55 году жизни.

Он подчеркнул, что Числов в последнее время нигде не работал ввиду больших проблем со здоровьем. Так, по словам Ягудина, покойный актер не ел около 12 дней. Об этом пишет Nation News.

Ягудин предположил, что у Числова, возможно, был рак.

«Скорее всего, психика тоже сдала. Перед передачей его постригли и привезли на коляске в студию. На площадке у Саши был такой подъем, что он предложил всем сфотографироваться. Даже с Малаховым, но он сразу убежал, даже не подошел к Числову, но, может, они потом встретились», — рассказал Ягудин.

Он подчеркнул, что Числов был творческим человеком с ярким типажом, но своеобразным характером.

«Больше всего он мне запомнился по социальной рекламе, где изображал педофила, и это было очень страшно. Будучи школьником, я очень боялся. Несмотря на то, что у Александра больше 250 ролей, он тоже ее запомнил», — поделился Ягудин.

Напомним, ранее на своей странице в социальной сети Facebook Денис Сердюков сообщил, что российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. Известно, что в середине августа его экстренно доставили в одну из московских клиник. По предварительным данным, утром 29 августа он скончался в отделении реанимации. По данным СМИ, причина смерти — обострение пневмонии. К настоящему моменту точной информации о дате и месте похорон нет.