Партия Зеленского выдвинула Гончарука на пост премьера

Киев, 29 августа. Партия «Слуга народа» выдвинула на пост премьер-министра Алексея Гончарука — заместителя главы администрации президента Украины. Об этом в четверг заявил представитель президента в Раде Руслан Стефанчук.

По его словам, партия уже внесла Гончарука в список на голосование, которое должно состояться в 16.00 по местному времени (совпадает с московским). Утверждать новых членов правительства депутаты будут одним пакетом. Исключения составят лишь министр иностранных дел и министр обороны — их кандидатуры президент внесет отдельно.

Ранее в «Слуге народа» заявили, что партия намерена проводить заседание до тех пор, пока не будут решены все кадровые вопросы. Депутаты готовы даже ночевать в парламенте, если при утверждении правительства возникнут какие-то проблемы.

Отметим, что выдвижение Гончарука не стало неожиданностью. СМИ еще несколько дней назад называли его фамилию, как наиболее вероятного кандидата.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия, в которую входит президент, «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после своего избрания объявил о намерении провести досрочные выборы в Раду. Власть главы государства на Украине сильно ограничена парламентом, который может блокировать все инициативы Банковой, поэтому политик решил первым делом провести своих сторонников в законодательный орган. План Зеленского удался. Партия «Слуга народа», от которой он баллотировался в президенты, взяла большинство мест в Раде, развязав гаранту руки.