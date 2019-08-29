Сирия, 29 августа. «Силы Тигра» были переименованы в «25-ю дивизию специальных операций». ВКС РФ уничтожили несколько подземных тоннелей джихадистов вблизи города Кабана в Латакии. Курды нейтрализовали девять протурецких боевиков в Северном Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атакуют укрепрайоны боевиков в Южном Идлибе; уничтожили ряд подземных тоннелей исламистов на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают развивать наступление на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: подозревается в похищении мужчины в городе Эс-Сувейда.

Курды: нанесли урон протурецким боевикам в северной части Алеппо; задержали 13 человек в лагере для беженцев в районе Манбиджа в Алеппо.

Провинция Латакия

ВКС России возобновили боевые вылеты в северной части Латакии. По данным информационного агентства Al Masdar News, точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по расположениям радикалов террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** на окраинах города Кабана. Воздушная атака привела к уничтожению нескольких подземных тоннелей джихадистов. В то же время артобстрелы укрепрайонов боевиков на данном направлении активизировали части 4-й дивизии Сирийской арабской армии (САА). Напомним, накануне поступали сведения о подготовке правительственных сил к штурму населенного пункта. Как известно, стратегические высоты на подступах к городу могут стать плацдармом для дальнейшего продвижения в сторону Хамы.

Провинция Алеппо

Появились первые данные о потерях протурецких исламистов в результате вооруженного противостояния на севере Алеппо. По информации военного источника в сети Twitter (NotWoofers), были убиты шесть боевиков группировки «Лива Султан Мурад», а также три джихадиста формирования «Фиркат Аль-Хамза». Никаких сведений об уроне, нанесенном курдским радикалам, пока не поступало. Напомним, ранее сообщалось о том, противоборствующие стороны ведут бои недалеко от Мараназа, а также в районе деревни Дагиляш, где Отрядам народной самообороны (YPG) удалось занять несколько стратегических позиций.

Между тем агентство новостей Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что «Демократические силы Сирии»**** (SDF) совершили рейд в лагере для беженцев вблизи деревни Расм Аль-Ахдар, расположенной в районе города Манбидж в северо-восточной части провинции. В ходе проведенных обысков по неизвестным причинам были задержаны 13 человек.

Провинция Идлиб

Продолжают разворачиваться боевые действия на юге провинции. Согласно данным Twitter-канала (baladinetwork), военные самолеты ВВС Сирии и ВКС РФ ведут совместную работу в зонах дислокации исламистов. Под ударом вновь оказались военные объекты боевиков в окрестностях населенных пунктов Маарет Ан-Нуман, Ат-Тах, Маарет-Шамшим, Дейр-Шарки и Джарджаназ.

Между тем стало известно о переименовании спецподразделения Сирийской арабской армии (САА) «Силы Тигра». Согласно данным военного источника в сети Telegram (NovostiDamask), теперь формирование будет именоваться «25 дивизия специальных операций». Отмечается, что командиром подразделения остается бригадный генерал Сухель Аль-Хасан.

Провинция Хама

Медиапортал Step News Agency, подконтрольный вооруженной оппозиции, вновь публикует неподтвержденные сведения о потерях Сирийской арабской армии (САА). Боевики заявляют об уничтожении склада боеприпасов правительственных подразделений в районе населенного пункта Шейх-Идрис в северной части провинции. Тем не менее данная информация пока нуждается в проверке. Напомним, силы САР развивают полномасштабное наступление на юге соседнего Идлиба. В Хаму накануне также были передислоцированы дополнительные подразделения, которые, вероятно, в скором времени примут участие в операции по освобождению территории долины Аль-Габ.

Провинция Эс-Сувейда

Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что неизвестные похитили человека в административном центре региона. Налетчики преследовали жертву на автомобилях. Отмечалось, что местные жители попытались вмешаться, однако отбить мужчину от нападавших им не удалось. В организации похищения подозреваются боевики подпольных групп «Исламского государства», которые в последнее время активизировали вылазки в пустынных районах провинции. Многие военные эксперты подозревают, что боевики координируют свои действия с силами международной коалиции США, базирующимися на военной базе «Ат-Танф» на юге Хомса, или, по крайней мере, находят укрытие на оккупированной США территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.