Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

На Украине открылось первое заседание новой Рады На Украине торжественно открылось первое заседание новой Верховной рады. Сегодня в ее работе участвует и президент страны Владимир Зеленский. Но, прежде всего, народные избранники IX по счету созыва поклялись верно служить Украине — текст присяги, по традиции, зачитал старейший депутат. В этот раз им оказался 78-летний Юлий Иоффе от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Вероятно, уже сегодня станет известен новый состав правительства. Ожидается, что его возглавит Алексей Гончарук, замглавы действующего президентского офиса. Напомним, что о роспуске прежней Верховной рады украинский лидер Владимир Зеленский объявил прямо в ходе своей инаугурации. По итогам досрочных выборов, победу одержала его партия «Слуга народа», которая получила, по сути, карт-бланш, заняв большинство мест в парламенте, хотя в предыдущем его составе вообще не была представлена. Предполагается, что первое заседание продлится до позднего вечера.

Конте сформирует новое правительство Италии Неожиданным образом складывается ситуация в Италии. Президент страны Серджо Матарелла поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство. Последний, судя по всему, останется премьер-министром, несмотря на прежние заявления. Напомним, что 20 августа Джузеппе Конте заявил о своей отставке. Это произошло из-за политического кризиса в Италии. По итогам прошлогодних выборов стране так и не удалось сформировать парламентское большинство. Коалиция партий «Лига» и «Движение пяти звезд» на практике себя не проявила: депутаты то и дело блокировали инициативы друг друга. Но, не исключено, что сейчас они наконец достигли соглашения.

Наводнение в Марокко унесло жизни семи человек Жителей Марокко накрыло стихийное бедствие. Не менее семи человек погибли из-за наводнений в провинции Тарудант, сообщают местные СМИ. Очевидцы публикуют в соцсетях многочисленные видео с места происшествия. Трагедия разыгралась в долине реки Сус, после сильных дождей она вышла из берегов, и потоки воды стали буквально сметать все на своем пути. В целом бедствие затронуло порядка 10 провинций и вызвало панику у местного населения. Сейчас спасатели ищут как минимум девять человек, пропавших без вести. О точном количестве пострадавших пока не сообщалось.