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14:19 29 Августа 2019

Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

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На Украине открылось первое заседание новой Рады

Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

На Украине торжественно открылось первое заседание новой Верховной рады. Сегодня в ее работе участвует и президент страны Владимир Зеленский. Но, прежде всего, народные избранники IX по счету созыва поклялись верно служить Украине — текст присяги, по традиции, зачитал старейший депутат. В этот раз им оказался 78-летний Юлий Иоффе от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Вероятно, уже сегодня станет известен новый состав правительства. Ожидается, что его возглавит Алексей Гончарук, замглавы действующего президентского офиса. Напомним, что о роспуске прежней Верховной рады украинский лидер Владимир Зеленский объявил прямо в ходе своей инаугурации. По итогам досрочных выборов, победу одержала его партия «Слуга народа», которая получила, по сути, карт-бланш, заняв большинство мест в парламенте, хотя в предыдущем его составе вообще не была представлена. Предполагается, что первое заседание продлится до позднего вечера.

Конте сформирует новое правительство Италии

Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

Неожиданным образом складывается ситуация в Италии. Президент страны Серджо Матарелла поручил Джузеппе Конте сформировать новое правительство. Последний, судя по всему, останется премьер-министром, несмотря на прежние заявления. Напомним, что 20 августа Джузеппе Конте заявил о своей отставке. Это произошло из-за политического кризиса в Италии. По итогам прошлогодних выборов стране так и не удалось сформировать парламентское большинство. Коалиция партий «Лига» и «Движение пяти звезд» на практике себя не проявила: депутаты то и дело блокировали инициативы друг друга. Но, не исключено, что сейчас они наконец достигли соглашения.

Наводнение в Марокко унесло жизни семи человек

Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

Жителей Марокко накрыло стихийное бедствие. Не менее семи человек погибли из-за наводнений в провинции Тарудант, сообщают местные СМИ. Очевидцы публикуют в соцсетях многочисленные видео с места происшествия. Трагедия разыгралась в долине реки Сус, после сильных дождей она вышла из берегов, и потоки воды стали буквально сметать все на своем пути. В целом бедствие затронуло порядка 10 провинций и вызвало панику у местного населения. Сейчас спасатели ищут как минимум девять человек, пропавших без вести. О точном количестве пострадавших пока не сообщалось.

Петиция по Brexit собрала свыше миллиона подписей

Новая Верховная рада Украины собралась на первое заседание. События дня. ФАН-ТВ

В Великобритании снова поднимается шумиха из-за скандального Brexit. Всего за день петиция против временной «заморозки» парламента набрала более миллиона подписей, хотя для ответа властей требовалось лишь 10 000 голосов. Такой резонанс связан с последним решением британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он приостановил работу депутатов до середины октября. По мнению экспертов, можно сказать, что силовым методом экс-мэр Лондона планирует вывести страну из Евросоюза, в обход парламента. Напомним, что Джонсон не раз высказывался в пользу «жесткого Brexit» без соглашения с ЕС. Но такая перспектива не радует Шотландию и Северную Ирландию, они входят в состав королевства, но покидать европейский рынок не очень-то хотят. Сомнения властей привели к тому, что дата Brexit неоднократно сдвигалась и сейчас назначена на 31 октября. И не исключено, что это закончится расколом: например, Шотландия уже готовится к референдуму о независимости.