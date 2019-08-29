«Мертвые души» команды Навального в Twitter

Наибольшую интернет-активность «лидеры» несистемной оппозиции в лице Любови Соболь, Алексея Навального и прочих ведут в Twitter. Если эту соцсеть они используют для призывов к незаконным митингам, беспорядкам и «мирным шествиям», то остальные — для публикации личных фотографий. На «лидеров» мнений подписываются тысячи людей, но сколько из них настоящие — сказать сложно. Федеральное агентство новостей узнало, так ли сильна реальная поддержка «оппозиционеров» в соцсетях или же «команда» Навального скупает «мертвые души» для накрутки подписчиков.

Блогер Алексей Навальный после месяца административного ареста заявил, что его задача — мобилизовать для участия в «Умном голосовании» миллион граждан. Непонятно, каким именно образом он собирается это сделать, если у него накручено около 500 тысяч «мертвых душ». Прогонка Twitter-страниц «оппозиционеров» через сервис Twitter Audit показала, что настоящая поддержка Навального, Соболь — это фейковые аккаунты ботов.

Навальный имеет более двух миллионов подписчиков. По данным аудита, «настоящих» аккаунтов не более 1,6 миллиона, а вот фейков — порядка 500 тысяч. Его протеже Любовь Соболь менее популярна среди либералов: на нее подписаны всего 170 тысяч человек. «Реальных» здесь всего 109 тысяч, а фейков — почти 58 тысяч. Еще менее известный Илья Яшин со 163 тысячами подписчиков накрутил 32 тысячи ботов. У другого члена ФБК Владимира Милова с жалкими по меркам коллег 65 тысячами подписчиков почти половина является накрученными.

Выделяются среди всех «оппозиционеров» аккаунты подозреваемого в отмывании денег «начальника штабов Навального» Леонида Волкова и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, чья семья построила в Москве бизнес на вымогательствах и угрозах. Так, последний при 252 тысячах читателей настоящих имеет лишь 127 тысяч, то есть почти половина подписчиков Гудкова — боты. Леонид Волков пошел дальше — на него подписаны 254 тысячи аккаунтов, где настоящих лишь 85 тысяч, а фейков — 168 тысяч.

Команда Навального активно использует ботов для создания иллюзии о массовой поддержке россиянами их идей. На деле же в соцсетях на оппозицию подписаны неактивные фейковые аккаунты. При суммарном количестве подписчиков в три миллиона человек порядка трети являются «мертвыми душами».

Те же страницы, которые Twitter Audit посчитал «живыми», не обязательно будут настоящими. Боты вполне могут вести активность на уровне обычных людей, что обманут сервис. К тому же недавно в московском Марьино накрыли «фабрику троллей» Навального, которые писали в соцсетях провокационные комментарии. Они использовали тысячи аккаунтов. Не исключено, что именно эти люди занимались накруткой мертвых подписчиков для «оппозиции».

Учитывая такие масштабы обмана аудитории, не удивительно, что оппозиция не может собрать большого количества человек на незаконных митингах, а для согласованных акций нанимает популярных рэперов и блогеров, выступления которых обходятся «несистемщикам» в миллионы рублей, чтобы они привлекли на мероприятие любителей музыки и фанатов.