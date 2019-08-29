Зеленский выдвинул Авакова на пост главы МВД Украины

Киев, 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул Арсена Авакова на пост министра внутренних дел страны, сообщили в партии президента «Слуга народа».

Депутат фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа сообщила, что Зеленский хочет оставить Авакова на его посту.

«По министру МВД предложение голосовать за Авакова от президента, — приводят ее слова украинские СМИ. — Я считаю, что если это предложение от президента, мы будем его поддерживать».

До этого депутат Верховной рады Сергей Лещенко предполагал, что Зеленский выдвинет Авакова на пост секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. Парламентарий пояснил, что уволить Авакова президенту не позволяет чувство благодарности за то, что министр внутренних дел сохранял нейтралитет во время выборов главы государства.

Также, по информации журналистов, Зеленский предложил на пост генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку. А на пост главы службы безопасности Украины президент хочет назначить Иванова Баканова, который на данный момент занимает пост и исполняющего обязанности главы ведомства.

Ранее сообщалось, что партия Зеленского «Слуга народа» планирует провести реформу Генеральной прокуратуры, в рамках которой ведомство будет переименовано в офис генпрокурора. 29 августа генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что написал заявление об увольнении с должности.