Вооруженные силы Украины (ВСУ) не следуют режиму перемирия и постоянно его нарушают; украинская армия пытается больно укусить республиканские силы, но на большее не готова. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военнослужащий Донецкой Народной Республики, боец первой Славянской бригады Вячеслав Дьяков с позывным «Сенсей», комментируя вылазку украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на горловском направлении.

Вылазка ДРГ

Украинская ДРГ этой ночью вышла на позиции Вооруженных сил Донецкой Народной Республики на горловском направлении и завязала бой с республиканскими силами. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

«Нами зафиксировано усиление ведения разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов и диверсионно-разведывательных групп противника на Горловском направлении. Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из таких групп. Мы не сдали своих позиций», — отметили в УНМ.

Сообщается, что в ходе ожесточенного боестолкновения погиб один боец ДНР, еще один получил тяжелые ранения. Также три солдата пропали без вести, республиканские силы организовали их поиск.

«Важно отметить, что после осмотра тела нашего защитника, погибшего в ходе боя, обнаружено отсутствие одного уха. По характеру раны специалистами сделано заключение, что его отрезали с уже мертвого тела. Мы не исключаем, что это дело рук диверсионной группы, которая таким образом оставила себе трофей, подтверждающий факт убийства нашего военнослужащего», — отметили в УНМ.

В то же время командование ДНР, ссылаясь на данные разведки, сообщает, что пропавшие без вести попали в плен к так называемому националистическому батальону «Азов». Все трое живы и находятся на командном пункте в поселке Новолуганское (так называемая Светлодарская дуга). Но о состоянии их здоровья до сих пор неизвестно.

Попытка захвата «серой зоны»

Как отметил Вячеслав Дьяков, ДНР придерживается перемирия в отличие от украинской армии.

«Сегодня хоронят хорошего человека. Бойца. ВСУ исповедуют очень простую тактику. С помощью беспилотников находят цель и в режиме «нон стоп» наводят артиллерию. Они научились состыковывать артиллерию с «глазами» (разведывательные дроны. — Прим. ФАН). А квадрокоптеры маленькие, если повезло, сбиваем», — пояснил Вячеслав Дьяков.

Что касается конкретного боестолкновения на горловском направлении, то, по словам военнослужащего, это были не ДРГ. Позиции занимает смешанная бригада с различным набором вооружения. Более того, ДРГ работает иначе — их главная задача незаметно зайти на территорию противника, установить мины и отойти обратно.

«Позиции занимает какая-то часть, в составе которой имеются то да се. ДРГ в «штатке» отсутствует. Если бы на нас вышла именно ДРГ, то они бы все погибли или попали в плен. ДРГ заходят и уходят — потом наши подрываются на привычном маршруте», — прояснил ситуацию Вячеслав Дьяков.

Боец ДНР заметил, что бой на горловском направлении произошел из-за попытки ВСУ занять «серую зону».

«Там хватает «серых» личностей. Вот как раз с теми, кто пытается занять «серую зону» и происходят такие боестолкновения. По ошибке на нас выходят», — рассказал Дьяков.

В целом он отметил, что на данный момент у ВСУ нет цели начать крупномасштабное наступление в Донбассе. Для них сейчас главное — «больно покусать противника».

«Наступление? А какой в этом смысл? Зачем им пиррова победа? Потерроризировать нас — хороший гешефт», — заключил Вячеслав Дьяков.

В 2014 году на территории Донбасса началась кровопролитная гражданская война. Причиной ее возникновения послужил государственный переворот в Киеве. Жители юго-востока отказались принимать новую центральную власть и путем референдума провозгласили независимость. В результате были сформированы Донецкая и Луганская Народные Республики. Лишь только по последним данным Организации Объединенных Наций, в ходе конфликта в Донбассе погибли более 13 тысяч человек. По неофициальной информации, количество погибших перевалило за 30 тысяч. РФ не является участником конфликта, однако оказывает гуманитарную помощь жителям республик.