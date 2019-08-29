Путин и Меркель обсудили по телефону встречу «нормандской четверки»

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к саммиту в «нормандском формате», а также ситуацию в Ливии и Сирии. Об этом сообщила пресс-служба правительства Германии.

Уточняется, что стороны договорились продолжать подготовку саммита в «нормандском формате», чтобы реализовать минские соглашения. Кроме того, затронули они и положение дел в Сирийской арабской республике и в Ливии, выразив поддержку спецпосланникам ООН в этих регионах. Обсудили Путин и Меркель и газовый вопрос. При этом и российский лидер, и канцлер ФРГ выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее о международном телефонном разговоре российского лидера сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

26 августа Меркель выступила за скорейшее проведение переговоров Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. По мнению канцлера, сложившаяся вокруг Украины ситуация является «большой проблемой», отмечает «Газета.ру».