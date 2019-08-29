Более 12 тысяч курсантов в 35 вузах приступят к обучению с 1 сентября

Москва, 29 августа. С 1 сентября в 35 вузах по 276 военным специальностям приступят к обучению более 12 тыс. курсантов, что составляет 100% планового задания.

«Анализ результатов «наборной кампании» показал увеличение количества граждан, изъявивших желание поступить в вузы по сравнению с 2018 годом. Конкурс составил до 9,2 чел. на одно учебное место, а среди девушек — более 27 человек», — рассказал о наборе военных начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что стабильно высок интерес к обучению в таких высших учебных заведениях как Военно-медицинской академии (9,2 человек на место, а среди девушек – 27 человек на место), Военной академии материально-технического обеспечения (9,2 человек на место), Военном институте физической культуры с конкурсом (5 человек на место).

Среди вузов Сухопутных войск наиболее востребованными являются Новосибирское высшее военное командное училище с конкурсом 6,3 человека и Казанское высшее танковое командное училище — более 4 человек на одно учебное место.

Значительно увеличился в текущем году интерес молодежи к освоению профессии военного летчика. Конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков вырос до 5,2 человек, что на 30% превышает показатели 2018 года.

В Краснодарское училище для освоения профессии военного летчика состоялся новый, уже третий по счету набор девушек. Высокая мотивация подтверждается стремлением на протяжении нескольких лет подряд участвовать во вступительных испытаниях и в конечном итоге быть зачисленными в училище. Так, среди зачисленных в этом году Карпова Алла и Шульпина Снежанна — поступали дважды, а Макарова Анна — трижды, с первого набора девушек. В сравнении с 2018 годом конкурс в вузы Военно-морского флота вырос на 10%.

«По результатам психологического и психофизиологического обследования более двух третей кандидатов получили I и II категории профессиональной пригодности. При этом в летные училища зачислены абитуриенты только с I и II группой», — отметил в своем выступлении начальник Главного управления кадров Минобороны России.

Он добавил, что из поступивших почти 7% закончили общеобразовательные учреждения с медалями за высокие показатели в учебе и дипломами с отличием.

По физической подготовке сдали экзамен на «отлично» и «хорошо» более 80%. При этом 15% кандидатов, имеют разряды и звания по различным видам спорта и почти 15% курсантов являются продолжателями военных династий.