Ремесло рассказал, как Волков приговорил свою соратницу Соболь в деле с «мертвыми душами»

Москва, 29 августа. Руководитель штаба скандального блогера Алексея Навального Леонид Волков вынес приговор своей соратнице Любови Соболь в деле с «мертвыми душами». Об этом рассказал юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло, который ранее представил доказательства использования подписей мертвых так называемыми оппозиционерами, которых не зарегистрировали в качестве кандидатов на выборах в Мосгордуму.

29 августа Ремесло опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором разнес все тезисы «оппозиции», заявляющей о фейковости его расследования о «мертвых душах» в подписных листах Любови Соболь, Дмитрия Гудкова и Кирилла Гончарова. Юрист напомнил, что 12 июля он провел пресс-конференцию, во время которой документально подтвердил информацию о «мертвых душах» в подписных листах «оппозиционных» кандидатов, баллотирующихся в Мосгордуму.

«Чтобы запутать проверку подписей, в подписных листах менялись даты рождения, серии паспортов, а номера паспортов брали у умерших людей. Сразу после моей пресс-конференции у «оппозиции» началась острая стадия отрицания, она же методичка №1 под названием «Вы все врете!», — рассказал Ремесло.

Член Общественной палаты подчеркнул, что так называемые оппозиционеры трижды меняли методичку по «мертвым душам». Например, сначала сторонники Навального заявляли, что к ним подослали «токсичных сборщиков». Затем сам Навальный опубликовал видео, в котором рассказал, что сборщики были хорошие, просто к «оппозиции» подсылали «избирателей» с поддельными паспортами.

«Разумеется, доказательств никто предъявлять не стал, хотя, казалось бы, если я доказал наличие у вас «мертвых душ», то и вы предъявите хоть что-то, но у них нет ровно ничего. Все эти морозные либеральные истории высосаны из известного места», — заявил Ремесло.

Юрист рассказал, что так называемые оппозиционеры внезапно очнулись через месяц после того, как он опубликовал свое расследование, и подключили либеральных журналистов, например, сотрудника радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Пархоменко. Так, последний заявил в эфире радиостанции, что фото с кладбищ Москвы и Подмосковья, которые представил Ремесло в качестве доказательства, якобы были опубликованы через день-два после подачи подписей. Пархоменко рассказал, что сделать снимки за такой короткий период невозможно, значит, фотографии кто-то предоставил заранее.

«А теперь смотрите, как Пархоменко и Соболь эпичнейше садятся в лужу. <…> Подписи Соболь были сданы 5 июля, а пресс-конференцию я провел 12 июля, то есть, через неделю после сдачи подписей. Не один-два дня, и не на следующий день, как врут Пархоменко и Соболь. Один день и семь — есть разница, не правда ли?» — подчеркнул Ремесло.

Также юрист напомнил, что на момент проведения пресс-конференции у него не было фотографий с кладбищ.

«Они поступали две недели, все это время я публиковал посты с доказательствами», — отметил член Общественной палаты.

Второй тезис Соболь и «оппозиции» касался фейковых паспортов, которые им якобы предоставили. Ремесло напомнил, что проверить, не мертв ли гражданин, можно иногда буквально за одну минуту, вбив его имя в поисковиках или в базе недействительных паспортов на сайте МВД.

«Соболь, Пархоменко, вам правда не стыдно за неумелое вранье?! Люба, зачем ты подставила Сергея Борисовича, сказав, что паспортные данные нельзя проверить?!» — возмутился юрист.

Кроме того, Ремесло напомнил, что ему удалось найти сына одной из мертвых женщин, чьи данные были в подписных листах Соболь. Оказалось, что мужчина сам ставил подпись за соратницу Навального. По словам Ремесло, это может указывать на то, что штаб Соболь обманом получил данные о родственниках своих сторонников. Также член Общественной палаты подчеркнул, что, в конце концов, проверить, жив ли подписант можно было, сходив к нему домой, что, собственно, и делал сам Ремесло во время расследования.

«Вообще, это удивительный аргумент для расследователя коррупции — мы не смогли проверить, мертв человек или нет», — негодует юрист.

Как отметил член ОП, ранее Соболь заявляла, что, если в ее подписных листах и были «мертвые души», то речь идет о незначительном количестве, не оказывающем влияния на общую картину. Однако Ремесло напомнил, что этот тезис ранее опроверг «оппозиционер» Леонид Волков.

«Умершие избиратели — главный бич рисовщика подписей. Какую бы базу он ни взял, все равно она будет не очень актуальной, и в большом массиве окажутся «мертвые души». Если рисуешь подписи по базе годичной давности, у тебя примерно 2% подписей в листах окажутся от умерших людей. Если ошибку в паспортных данных можно объяснить неосторожностью, подпись умершего, даже одна — это 100% признак рисовки», — привел юрист выдержку из текста Волкова, опубликованного в журнале New Times.

«Это говорит Волков, и тем самым ставит приговор своей соратнице Соболь. Волков исчерпывающе доказал — Соболь рисовала подписи», — подчеркнул Ремесло.

Напомним, Любови Соболь правомерно отказали в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, поскротку почти 15% ее подписей были признаны недействительными. Ранее ее неоднократно ловили на незаконных махинациях с подписными листами. Так, московские правоохранители обнаружили в одной из столичных квартир целую «фабрику поддельных подписей».