Конкурс на поступление в училища МО РФ в 2019 году составил 3,6 человека на место

Москва, 29 августа. В довузовских образовательных организациях Минобороны РФ средний конкурс составил 3,6 человека на место (в прошлом году — 3,3 чел.). При этом для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности. Об этом рассказал журналистам в ходе брифинга начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он отметил, что самый высокий конкурс — в Кызылском президентском кадетском училище — 7,8 человека на место, при этом 10,6 человека на место среди девочек и 6 человек на место среди мальчиков. В новом Кемеровском президентском кадетском училище — 5,8 человека на место, Тульском суворовском военном училище — 5,2 человека на место, Московском суворовском военном училище — 5 человек, кадетском корпусе в городе Воронеж (инженерной школе) — 5,4 человека на место, Пансионе воспитанниц Минобороны России — 4,2 человека на место на место, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Позитивный результат наборной кампании в текущем году обусловлен рядом факторов, таких как устойчивая динамика роста престижа Вооруженных Сил России и привлекательности военной службы, налаженная организация, и, конечно же, социальный пакет военнослужащего», — заявил генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он добавил, что во многом привлечению молодежи в вузы Минобороны способствует ежегодно проводимые Всероссийские информационно-агитационная акции «Есть такая профессия — Родину защищать!». В этом году она стартует с 20 октября и станет уже пятой.