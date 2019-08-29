Националисты «Азова» взяли в плен трех военнослужащих ДНР после ночного столкновения

Донецк, 29 августа. Стала известная судьба трех бойцов Донецкой народной республики, которые считались пропавшими без вести после ночного столкновения с украинскими силовиками. Как сообщил представитель Управления Народной милиции ДНР, все трое были взяты в плен националистами из украинского батальона «Азов».

«Наши защитники были захвачены в плен боевиками нацистского полка «Азов» и находятся в настоящее время на командном пункте нацистов в Новолуганском», — пояснили в ведомстве.

Сообщается, что украинский штаб так называемой Операции объединенных сил начал расследование по факту утечки информации в СМИ о деталях проведения разведывательных действий азовцами.

Напомним, что в ночь на четверг украинские диверсанты вышли к позиции сил ДНР на горловском направлении и вступили с ними в бой. В результате стычки один военнослужащий ДНР погиб, еще один получил тяжелые ранения, трое пропали без вести.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.