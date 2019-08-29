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Песков не стал комментировать вопрос обмена удерживаемыми лицами РФ и Украины

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Песков не стал комментировать вопрос обмена удерживаемыми лицами РФ и Украины

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что к настоящему моменту готовности запустить процесс обмена удерживаемых лиц в России и на Украине нет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На вопрос журналиста о запуске процесса обмена удерживаемых лиц в России и на Украине Песков заметил, что добавить по этой теме ему нечего.

«Когда будем готовы, сообщим, пока такой готовности у нас нет. Повторяю, мы приветствуем освобождение Вышинского, имеют место определенные контакты. Но больше добавить нечего», — сказал Песков.

Он заметил, что ничего не может сказать касательно того, что Олега Сенцова перевели в Москву. У пресс-секретаря президента РФ также поинтересовались, поменялось ли мнение Кремля по поводу обмена Вышинского на Сенцова. Ранее, отметим, глава российского государства Владимир Путин заметил, что обмен Вышинского на Сенцова не является равноценным.

«Опять же, нечего добавить, идут определенные контакты», — заявил Песков, отвечая на вопрос касательно обмена удерживаемых лиц в России и на Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Апелляционный суд Киева принял решение освободить Кирилла Вышинского из-под стражи — арест ему заменили на обязательство о явке. Решение приветствовали в Кремле и в МИД РФ.

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