Москва, 29 августа. В Кремле внимательно наблюдают за перезагрузкой власти на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем за перезагрузкой власти на Украине. Хочу напомнить заявление Путина, который сказал, что судить можно будет по конкретным делам и по конкретным словам. Вот этого нужно будет дождаться. Есть конкретные дела, например освобождение Вышинского, — это мы приветствуем. Давайте ждать и других», — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, 29 августа в Киеве состоялось первое торжественное заседание Верховной рады Украины IX созыва. Новоизбранные депутаты принесли присягу.

В новый состав украинского парламента вошли 424 депутата, 254 из которых были избраны по партийным спискам или в мажоритарных округах от партии «Слуга народа».

28 августа Киевский апелляционный суд освободил главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из под-стражи под личное обязательство. Журналист провел под арестом более 400 дней. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле приветствуют освобождение руководителя портала РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва фиксирует и поддерживает любые конструктивные шаги со стороны Киева.