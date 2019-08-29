Экс-депутат Рады рассказал, когда на Украине произойдет дефолт

Госдолг Украины за месяц увеличился на 2,04 млрд долларов. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, почему это произошло и к чему приведет столь стремительное падение страны в долговую яму, из которой ей уже не выбраться.
Как сообщается на сайте Минфина Украины, совокупный государственный долг страны в июле вырос на 2,04 млрд долларов или на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и сегодня составляет 82,4 млрд долларов.
Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник заявил, что «Украина давно в долгах как в шелках» и это для нее — привычная история.
«Хочу напомнить, что Владимир Гройсман, уходя с поста премьер-министра Украины, заявил, что передает новому правительству стабильную страну, которая активно развивается. А в реальности Украина погрязла в долгах.
А за счет чего госдолг растет за месяц на 2,5%? За счет выпуска правительством ценных бумаг внутреннего займа под сумасшедшие проценты. Я не исключаю, что члены кабмина сами эти бумаги скупают, чтобы получить сверхприбыль. А то, что долги Украины от этого растут как на дрожжах, их не волнует», — сказал Олейник.
Бывший депутат Рады объяснил, что помимо внешнего долга у Украины есть внутренний.
«Реально мы должны не только Международному валютному фонду, но и другим крупным организациям и частным кредиторам. А как отдавать долги, когда производство не работает и единственный источник поступлений валюты — это деньги, которые зарабатывают украинцы в России и Европе? По оценкам экспертов, это порядка 20 млрд долларов в год. Это серьезная поддержка экономики, но это не экономика», — объяснил Олейник.
Политик не исключает, что ради возвращения долгов МВФ Украине придется продавать земли, порты, железные дороги, электростанции и так далее.
«МВФ ставит Украине такие условия для перекредитования. Я считаю, это полный грабеж. Но сегодня не день продавца, а день покупателя, как говорят все эксперты. Украинская экономика в таком состоянии, что можно за копейки скупить всю страну.
А к чему это приведет? К дефолту. Далеко не случайно, что даже Игорь Коломойский говорит, что не надо бояться дефолта. Но разве наши кредиторы дадут нам объявить себя банкротом? Там такие акулы капитала! Они арестуют всю собственность, которая есть… Не уйдет Украина от этого, тем более что у нас есть, что продать. А банкротом объявят тогда, когда больше нечего будет продать. Но это уже будет не наша страна», — заметил Владимир Олейник.