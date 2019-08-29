Экс-депутат Рады рассказал, когда на Украине произойдет дефолт

Госдолг Украины за месяц увеличился на 2,04 млрд долларов. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник объяснил, почему это произошло и к чему приведет столь стремительное падение страны в долговую яму, из которой ей уже не выбраться.

Как сообщается на сайте Минфина Украины, совокупный государственный долг страны в июле вырос на 2,04 млрд долларов или на 2,5% по сравнению с предыдущим месяцем и сегодня составляет 82,4 млрд долларов.

Комментируя эту ситуацию Федеральному агентству новостей, депутат Верховной рады V-VII созывов Владимир Олейник заявил, что «Украина давно в долгах как в шелках» и это для нее — привычная история.

«Хочу напомнить, что Владимир Гройсман, уходя с поста премьер-министра Украины, заявил, что передает новому правительству стабильную страну, которая активно развивается. А в реальности Украина погрязла в долгах. А за счет чего госдолг растет за месяц на 2,5%? За счет выпуска правительством ценных бумаг внутреннего займа под сумасшедшие проценты. Я не исключаю, что члены кабмина сами эти бумаги скупают, чтобы получить сверхприбыль. А то, что долги Украины от этого растут как на дрожжах, их не волнует», — сказал Олейник.

Бывший депутат Рады объяснил, что помимо внешнего долга у Украины есть внутренний.

«Реально мы должны не только Международному валютному фонду, но и другим крупным организациям и частным кредиторам. А как отдавать долги, когда производство не работает и единственный источник поступлений валюты — это деньги, которые зарабатывают украинцы в России и Европе? По оценкам экспертов, это порядка 20 млрд долларов в год. Это серьезная поддержка экономики, но это не экономика», — объяснил Олейник.

Политик не исключает, что ради возвращения долгов МВФ Украине придется продавать земли, порты, железные дороги, электростанции и так далее.