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Президент ЦАР встретится с премьер-министром Японии

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Президент ЦАР встретится с премьер-министром Японии

Иокогам, 29 августа. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера встретится в четверг с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Главная цель встречи — укрепление двустороннего сотрудничества между двумя странами. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет La Renaissance.

Отметим, в отеле Pacifico в Иокогаме началась 7-я Международная конференция по развитию Африки. В ней приняли участие главы африканских государств, в том числе президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера. На открытии мероприятия также присутствовал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он отметил, что главная тема конференции — «Содействие развитию Африки через людей, технологии и инновации».

На открытии участники конференции также обсудили вопросы сокращения неравенства между гражданами ЦАР, развития частного сектора, безопасности и стабильности. Кроме того, особое внимание было уделено темам, касающимся развития сельского хозяйства и улучшения делового климата.

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