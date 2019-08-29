Песков сообщил о международном разговоре Путина

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин провел сегодня международный телефонный разговор. Все подробности будут сообщены позже, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, представитель Кремля рассказал о рабочем графике президента в четверг. По его словам, он носит внутренний характер.