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Песков сообщил о международном разговоре Путина

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Песков сообщил о международном разговоре Путина

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин провел сегодня международный телефонный разговор. Все подробности будут сообщены позже, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Кроме того, представитель Кремля рассказал о рабочем графике президента в четверг. По его словам, он носит внутренний характер.

«Запланирована встреча с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым», — добавил он. 

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