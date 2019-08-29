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Аналитики CNN поймали Трампа на лжи 48 раз за шесть дней

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Аналитики CNN поймали Трампа на лжи 48 раз за шесть дней

Вашингтон, 29 августа. Глава Белого дома Дональд Трамп сделал 48 ложных заявлений всего за шесть дней, подсчитали статисты телевизионного канала CNN.

Отмечается, что 21 заявление касалось экономической отрасли, 12 — торговли, и 11 — о Китае.

«48 ложных заявлений за шесть дней вполне средний показатель для Трампа текущим летом. В среднем он делал 7,7 ложных заявлений в сутки с 8 июля, когда CNN начал вести подсчет», — говорится в сообщении американского телеканала.

Одним из фейковых заявлений, подмеченных статистами, стало высказывание Трампа относительно 44-го президента США Барака Обама и распада «Большой восьмерки» (G8).

«Мы говорим о России, поскольку я посещал многочисленные встречи «Большой семерки». Я считаю, что президент Обама, потому что Путин перехитрил его — президент Обама думал, что нехорошо иметь Россию в клубе, поэтому он хотел, чтобы Россия вышла», — сказал американский лидер в ходе встречи со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Как отмечает CNN, в действительности G8 отстранила от работы Россию в 2014 году после присоединения к ней Крыма. При этом не только экс-глава Белого дома поддержал такое решение, но и лидеры Канады, Японии, Британии, Франции и Германии, передает НСН

Аналитики канала отмечают, что Трамп имеет право выразить мнение, что реальной причиной отстранения РФ от G8 был Обама, лично обиженный из-за присоединения Крыма.

«Однако мы думаем, что он делает это утверждение ложным, когда полностью опускает Крым из своего заявления», — указали представители CNN.  

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома Трамп по окончании саммита «Большой семерки» в Биаррице пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Нью-Йорке.

Глава Белого дома подчеркнул, что возвращение России хорошо с точки зрения обсуждения вопросов безопасности в мире. По словам Трампа, на саммите во французском Биаррице обсуждался вопрос возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки». Президент США добавил, что выступает за возвращение России в состав организации.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Глава российского государства подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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Источник: НСН
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