Вашингтон, 29 августа. Глава Белого дома Дональд Трамп сделал 48 ложных заявлений всего за шесть дней, подсчитали статисты телевизионного канала CNN.

Отмечается, что 21 заявление касалось экономической отрасли, 12 — торговли, и 11 — о Китае.

«48 ложных заявлений за шесть дней вполне средний показатель для Трампа текущим летом. В среднем он делал 7,7 ложных заявлений в сутки с 8 июля, когда CNN начал вести подсчет», — говорится в сообщении американского телеканала.

Одним из фейковых заявлений, подмеченных статистами, стало высказывание Трампа относительно 44-го президента США Барака Обама и распада «Большой восьмерки» (G8).

«Мы говорим о России, поскольку я посещал многочисленные встречи «Большой семерки». Я считаю, что президент Обама, потому что Путин перехитрил его — президент Обама думал, что нехорошо иметь Россию в клубе, поэтому он хотел, чтобы Россия вышла», — сказал американский лидер в ходе встречи со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

Как отмечает CNN, в действительности G8 отстранила от работы Россию в 2014 году после присоединения к ней Крыма. При этом не только экс-глава Белого дома поддержал такое решение, но и лидеры Канады, Японии, Британии, Франции и Германии, передает НСН.

Аналитики канала отмечают, что Трамп имеет право выразить мнение, что реальной причиной отстранения РФ от G8 был Обама, лично обиженный из-за присоединения Крыма.

«Однако мы думаем, что он делает это утверждение ложным, когда полностью опускает Крым из своего заявления», — указали представители CNN.

Ранее сообщалось, что хозяин Белого дома Трамп по окончании саммита «Большой семерки» в Биаррице пообещал пригласить президента России Владимира Путина на следующую встречу G7, которая пройдет в Нью-Йорке.

Глава Белого дома подчеркнул, что возвращение России хорошо с точки зрения обсуждения вопросов безопасности в мире. По словам Трампа, на саммите во французском Биаррице обсуждался вопрос возвращения России и восстановление формата «Большой восьмерки». Президент США добавил, что выступает за возвращение России в состав организации.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 96% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Глава российского государства подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».