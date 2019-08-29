Порошенко отличился во время принятия присяги в Раде

Киев, 29 августа. Бывший президент Украины Петр Порошенко успел оказаться в центре скандала в первый же день своей работы в Раде в качестве депутата. Журналист издания «Правый контроль» Артур Журбенко заявил, что политик попытался отобрать у него телефон.

«Первый журналист, у которого Петр Порошенко вырвал в Раде 9 (имеется в виду IX созыв — прим. ФАН) телефон — я», — пишет Журбенко в Facebook.

Примечательно, что это не единственное, чем экс-президент привлек внимание прессы. Во время принятия присяги Порошенко уронил депутатское удостоверение на пол, в чем некоторые журналисты усмотрели мрачное знамение.

Отметим, что Порошенко уже не первый раз нападает на неугодных ему журналистов и простых людей. В прошлом он неоднократно позволял себе агрессивные действия в адрес тех, кто критикует его деятельность. В частности, в феврале этого года во время встречи с избирателями в Запорожье тогда еще президент Украины сорвал шапку с головы девушки, которая спросила гаранта, за что Банковая преследует оппозиционного блогера Анатолия Шария. В том же месяце Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать вопрос главе государства. А в марте экс-президент стал героем соцсетелей после того, как схватил мужчину за нос.

Порошенко прошел в Раду по спискам своей партии «Европейская солидарность» (бывшая партия власти «Блок Петра Порошенко»), которая заняла четвертое место на выборах. Многие украинские политологи еще до парламентских выборов утверждали, что после поражения в президентской гонке Порошенко пойдет в Раду, чтобы получить неприкосновенность и обезопасить себя от уголовного преследования.

На сегодняшний день политик является фигурантом сразу 13 уголовных дел по самым разным статьям — от коррупции до госизмены. Однако план бывшего президента может провалиться, если действующий глава государства Владимир Зеленский сможет протащить закон, отменяющий депутатский иммунитет. После выборов партия Зеленского «Слуга народа» получила большинство мест в парламенте, поэтому у президента есть все шансы реализовать свой план и привлечь Порошенко к ответственности.