Военные РФ перебросили через Волгу по плавучему мосту пять железнодорожных составов

Самара, 29 августа. Во время масштабных учений подразделений материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ в Центральном военном округе впервые в истории страны железнодорожные подразделения Сухопутных войск навели уникальную комбинированную наплавную железнодорожно-автомобильную понтонно-мостовую переправу через Волгу. Общая протяженность плавучего моста составила почти три километра.

Под руководством заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова военнослужащие перебросили через Волгу около 100 единиц гусеничной боевой техники, более 300 автомобилей и железнодорожных платформ, груженных вещевым имуществом, ракетно-артиллерийским вооружением, продовольствием и различными видами горюче-смазочных материалов.

Грузы, военную и специальную технику доставили по наведенному мосту и с помощью современных механизированных понтонных средств, стоящих на вооружении инженерных войск.

Инспектировал учения начальник Генштаба Минобороны РФ Валерий Герасимов. На них присутствовали также замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

Подробности учений смотрите в видеорепортажах Федерального агентства новостей, которые будут опубликованы в ближайшее время.