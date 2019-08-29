Индия перевела России первый транш за поставку С-400

Москва, 29 августа. Российская Федерация и Индия урегулировали вопрос об авансе за зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявили в четверг журналистам в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

Напомним, ранее заместитель директора службы Владимир Дрожжов заявлял, что российская сторона рассчитывает получить первый транш до конца 2019 года, в этом случае поставки могут начаться в будущем году, а завершиться — к 2025 году.

Договор был подписан в начале октября прошлого года. Москва поставит Нью-Дели пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

Российско-индийские сделки в оборонной сфере не раз вызывали недовольство и критику Вашингтона, который называет Индию главным партнером в Южной Азии. Американские власти требовали отказаться от сотрудничества по «Триумфам», не исключая, что в противном случае введут рестрикции. В Индии проигнорировали требования Вашингтона.

В июле сообщалось, что Россия и Индия заключили соглашение на поставку авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», которыми будут укомплектовываться истребители Су-30МКИ индийских ВВС.