Почему США не согласятся на включение в «нормандский формат»

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что нет необходимости включать США в переговоры по Донбассу.

Ранее глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что включение Соединенных Штатов Америки в «нормандский формат» не решит проблему мирного урегулирования в Донбассе.

«Изменение состава спустя пять лет не имеет смысла, поскольку не решит коренных проблем, стоящих на пути мирного разрешения конфликта. В лучшем случае это еще больше усложнит ход переговоров, а в худшем — парализует весь процесс политического урегулирования», — отметила Никонорова.

Она также подчеркнула, что попытки изменить формат переговоров путем привлечения новых участников «демонстрируют непонимание Киевом его сути». По словам дипломата, Вашингтон имеет огромное влияние на политический курс украинских властей, и если бы в Белом доме были всерьез заинтересованы в скорейшем завершении конфликта, то сделали бы это без участия в переговорах.

Комментируя реакцию ДНР на предложение украинской стороны, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что вполне понимает настроения жителей Донецкой Народной Республики, однако поспешил заверить в том, что американцы сами вряд ли согласятся на включение в «нормандский формат».

«Дело в том, что включение в какой-либо формат означает взятие на себя ответственности, в том числе за миротворческий процесс. Сейчас США очень активно влияют на события на Украине, не включаясь ни в какой формат, то есть нигде не стоит их подпись, нет необходимости участия их представителя. Но при этом они очень активно влияют на украинских политиков, пытаются формировать политику в отношении России и т.д.» — поясняет эксперт.

И если Германия, Франция с Россией могут прийти к какому-то совместному решению и даже смогут уговорить на него Украину, то представители США в «нормандском формате» всегда будут против предлагаемых мер.

«Но здесь также можно рассматривать включение США в этот формат как попытку украинских представителей найти себе союзника, спрятаться за его спину, как это когда-то предполагал Зеленский. Он готов был встречаться с Путиным (президент России Владимир Путин — Прим. ФАН), но при участии представителей или президентов Франции, Германии, Британии т.д. В любом случае, сейчас на Украине есть все для того, чтобы начать мирное урегулирование, прекратить огонь. Для этого не нужно включение США ни в какой формат. Для этого нужно просто отдать приказ. Так что все это напоминает имитацию бурной деятельности при отсутствии таковой», — добавил Безпалько.

Есть еще третий вариант, которой как раз предполагает нивелирование роли переговоров в «нормандском формате».

«То есть вроде бы сейчас все соберутся и начнут решать проблему Донбасса, но Украина скажет — нет американцев, поэтому мы с этим форматом не согласны. Мы предлагали вам их включить, вы отказались. Но даже если американцы сами не захотели, это уже не важно. Поэтому мы теперь не будем участвовать», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, 28 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна «была бы рада» присоединению США к «нормандскому формату». Несколькими днями ранее спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Вашингтон готов присоединиться к переговорам по Донбассу, если это потребуется.