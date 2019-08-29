Армия ДНР понесла потери в неравном бою с ВСУ под Горловкой

Донецк, 29 августа. Армия ДНР вступила в неравный бой с ВСУ под Горловкой. В результате столкновения один военнослужащий ДНР погиб, сообщили в управлении Народной милиции республики.

В ведомстве рассказали, что было зафиксировано усиление разведки со стороны Украины с использованием беспилотников и диверсионно-разведывательных групп на горловском направлении.

«Сегодня ночью наши защитники провели неравный бой с одной из таких групп. Мы не сдали своих позиций», — сообщили в управлении Народной милиции ДНР, передает «Донецкое агентство новостей».

В результате боестолкновения один военнослужащий ДНР погиб, один был тяжело ранен и еще трое бойцов пропали без вести. Организован поиск пропавших.

Осмотр тела убитого военного показал, что после смерти у него срезали ухо, сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики. В Народной милиции ДНР не исключают, что это могли сделать киевские диверсанты, чтобы подтвердить факт убийства.

Ранее стало известно, что военнослужащий ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков села Григоровка в Тельмановском районе на юге республики.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны, и ВСУ начали так называемую «АТО», позднее переименованную в «ООС», против региона. По информации ООН, жертвами военной операции киевских силовиков стали более 13 тысяч человек. Несмотря на ряд заключенных соглашений о перемирии, украинская армия продолжает обстрелы ДНР и ЛНР.