Луценко написал заявление об уходе с должности генпрокурора Украины

Киев, 29 августа. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что написал заявление об увольнении с должности. Соответствующий пост разместила на своей странице в социальной сети Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

«Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об увольнении с должности генерального прокурора», — сообщила она.

Напомним, Юрий Луценко был назначен на пост генерального прокурора Украины в 2016 году. Ранее он заявил, что сложит свои полномочия с началом работы парламента нового созыва.

Напомним, на Украине 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду Украины. Лидирующие позиции заняла партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Тройку лидеров замыкает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идет партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%). Далее следует партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Первое заседание IX созыва Верховной рады Украины началось со скандала. Сотрудники парламента отказались пропускать журналистов в зал заседания. Как заметил корреспондент издания «Неделя» Станислав Козлюк, журналисты вынуждены были стоять в коридоре, хотя при этом в ложе для представителей СМИ принесли дополнительные стулья.