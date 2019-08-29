Два крупных теракта предотвращены в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 29 августа. ФСБ России предотвратила два крупных теракта в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов нашли Урванском районе республики тайник с двумя мощными самодельными взрывными устройствами. Тайник был спрятан возле населенных пунктов Черная речка и Алтуд.

Вскоре был найден изготовитель бомб. Им оказался местный житель, который уже имел судимость за терроризм. Где и когда он планировал устроить теракт, а также связан ли он с террористическими группировками — не уточняется.

Ранее сообщалось, что ФСБ пресекла под Калугой деятельность экстремистской ячейки, финансировавшей «Исламским государством»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка). Отмечается, что в экстремистскую ячейку входили шестеро уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. В ЦОС уточнили, что по указанию агентов террористической группировки они собирали и переправляли денежные средства в Сирийскую Арабскую Республику для финансирования террористической деятельности.

1 Организация запрещена на территории РФ.