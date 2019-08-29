Уральские следователи проверяют сообщения о смерти пациентки из-за нетрезвых врачей

Екатеринбург, 29 августа. Следователи инициировали проверку после сообщений о смерти пациентки в Екатеринбурге во время операции, которую якобы провели пьяные хирурги. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России по Свердловской области.

В региональном ведомстве сообщили РИА Новости, что по факту смерти женщины проводится проверка. В настоящее время, по информации пресс-службы, устанавливаются обстоятельства смерти.

«Будет проверяться качество и своевременность оказания медпомощи, устанавливаются иные имеющие значение обстоятельства», — подчеркнули в областном СК России.

Ранее агентство «URA.RU» сообщило, что жительница Полевского в результате осложнений после удаления зуба была доставлена в госпиталь ветеранов войн в Екатеринбурге. Согласно предварительным данным, доктора, проводившие операцию, находились в состоянии алкогольного опьянения. В итоге врачи установили интубационную трубку не в трахею, а в пищевод.

Пациентка, согласно данным источника агентства, скончалась от кислородного голодания, но руководство медицинского учреждения не сообщило о случившемся ни в правоохранительные органы, ни в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что тюменская прокуратура начала проверку информации об отказе врачей больницы оказать помощь пациентке с отеком легких.