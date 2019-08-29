Пригожин назвал три причины, по которым Валерия не смогла приехать на «Новую волну»

В Сочи близится к завершению международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» 2019. Однако продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия в этом году не смогли посетить музыкальный фестиваль. Продюсер объяснил отсутствие певицы на конкурсе тремя причинами.

«Она там не была не по причине отсутствия приглашения, а по другим трем причинам. Причина номер один — это операция матери Валерии. Причина номер два — день рождения сына, ему исполнилось 25 лет. Причина номер три заключается в том, что сын женился. Поэтому у нас неделя «Новой волны» была богата на собственные события. Так совпало, что даты проведения «Новой волны» совпали с нашими событиями», — заявил Пригожин в беседе с Федеральным агенством новостей.

Кроме того, продюсер рассказал о случае, когда Валерия отказалась от выгодного предложения по работе ради своей семьи.

«Валерия ранее отказывалась от 250 тысяч долларов, когда ее сыну Артемию исполнилось 18 лет. Валерия считала важным день рождения ребенка. Ей хотелось быть рядом со своим сыном. Для нее не деньги главное, а отношения в семье и с детьми. Любой другой бы сорвался и поехал бы зарабатывать деньги. У меня певица Валерия не про деньги, а про что-то настоящее, честное и открытое. Этот случай был не исключение. Поэтому в этом году на новую волну в связи с этими событиями мы не поехали. Давать оценку тому, что там происходило, не могу», — сообщил собеседник ФАН.

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» является мероприятием, в котором принимают участие более 40 представителей разных стран.

Конкурс с момента его учреждения принимала Юрмала. Однако летом 2014 года латвийские власти по политическим мотивам запретили въезд на территорию страны российским исполнителям Иосифу Кобзону, Валерии и Олегу Газманову. С 2015 года конкурс проходит в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу. Ранее Крутой говорил, что «Новая волна» больше не вернется в Юрмалу.

В этом году фестиваль проводился с 24 по 29 августа. В конкурсе приняли участие 13 исполнителей, которые представляли 11 стран. Имена финалистов и победителей конкурса станут известны 29 августа.

Нынешний конкурс запомнился скандалом с участием певца Филиппа Киркорова. Он многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами.