Сирия, 29 августа. Международная коалиция провела десантную операцию к северу от Дейр-эз-Зора. САА освободила новые территории на юго-востоке Идлиба. Проиранские отряды ополчения в Ираке угрожают атаковать американские силы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА в южной части Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили населенные пункты Хувейн Аль-Кабир и Аз-Зарзур в Южном Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): ведет перестрелки с курдами в районе Мараназа в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: атаковало КПП курдов у города Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

Курды: захватили несколько позиций протурецких боевиков у поселения Дагиляш к северу от Алеппо; нанесли удары по городу Африн; задержали порядка десяти человек в городе Ат-Тайяна в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: провела десантную операцию севернее Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

Ожесточенные столкновения между курдами и боевиками протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) вновь вспыхнули в северной части региона. Согласно данным военного источника в сети Twitter (notwoofers), противники обмениваются ударами недалеко от города Кафр-Хашир. По неподтвержденным данным, под контроль курдских бойцов перешли несколько стратегических позиций поблизости от поселения Дагиляш, где в борьбу с курдами вступили исламисты из группировки «Лива Султан Мурад». В то же время отмечаются перестрелки на подступах к городу Мараназ, подконтрольному курдам.

Тем временем курдские радикалы прибегли к обстрелам мирных кварталов города Африн на северо-западе Алеппо. Как передает Twitter-канал (Step_Agency), ракета, выпущенная с позиций курдских формирований, базирующихся в районе Тель-Рифата, упала на улице Аль-Филат в центре Африна. Сведения о возможных жертвах среди мирного населения пока выясняются.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о новом нападении террористов «Исламского государства» на оккупированных курдами территориях. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), члены «спящих ячеек» террористической группировки открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Демократических сил Сирии»**** (SDF) на подступах к городу Аль-Хаваидж к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. В результате стрельбы погиб один из курдских бойцов, еще один член SDF был ранен. После случившегося курды приступили к обыскам в данном районе. По сведениям SOHR, около десяти человек были арестованы в близлежащем городе Ат-Тайяна по подозрению в связях с ИГИЛ1.

Между тем силы возглавляемой США международной коалиции произвели высадку десанта у деревни Аль-Джийя севернее административного центра провинции. О результатах операции на данный момент ничего неизвестно.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке авиации САР и РФ продолжает развивать наступление на юго-востоке Идлиба. Информационное агентство Muraselon News передает, что в ходе ожесточенных столкновений правительственным подразделениям удалось выбить джихадистов из населенных пунктов Хувейн Аль-Кабир и Аз-Зарзур. Кроме того, под контроль сил САР перешла вершина Таль Агбар, а также фермы вблизи ключевого города Ат-Тамания. Отмечается, что далее САА планирует продвигаться в направлении деревни Ум Джалал.

Военный источник в сети Twitter (MGhorab3) сообщает о том, что российские военные самолеты тем временем атакуют опорные пункты радикалов недалеко от Маарет Ан-Нумана. Также воздушной атаке подверглись укрепления исламистов на подступах к населенным пунктам Джарджаназ, Тель-Манис, Аль-Гадфа и Маар-Шурин и Дейр-Шарки, передает интернет-портал Step News Agency.

Ирак

Иракское ополчение вновь угрожает американским силам, дислоцирующимся на территории страны. Агентство новостей RIA TAZA опубликовало выдержки из интервью Абу Алаа Аль-Валаи — лидера одной из бригад, действующих в составе формирования «Хашд Аш-Шааби», который заявил о готовности атаковать иностранные войска при помощи беспилотников. По его словам, силы США имеют отношение к недавним воздушным атакам на оружейные склады Сил народной мобилизации. Кроме того, Абу Алаа Аль-Валаи сообщил о том, что американские военнослужащие могут стать заложниками в случае начала войны между США и Ираком. Напомним, несколько дней назад с подобными заявлениями выступал глава «Хашд Аш-Шааби» Абу Махди Аль-Мухандис, который утверждал, что имеет доказательства того, что Вашингтон ввез четыре дрона производства Израиля в Ирак для атаки на ополченцев-шиитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.