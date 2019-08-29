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Тимошенко начала работу в обновленной Раде со смены имиджа

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Тимошенко начала работу в обновленной Раде со смены имиджа

Киев, 29 августа. Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко явилась на первое заседание обновленной Рады с новой прической. Парламентарий распустила волосы и заплела две косички по бокам.

Отметим, что прическа Тимошенко является неотъемлемой частью ее имиджа. В прежние годы политик неизменно появлялась на публике со своей знаменитой прической «каравай». Она заплетала волосы в длинную косу, которую потом обматывала вокруг головы, что напоминало изображающий колосья узор на каравае. Вероятнее всего, Тимошенко использовала эту прическу, чтобы создать видимость своей причастности к народу и его культуре, что весьма важно для политического деятеля.

Напомним, что Тимошенко прошла в новый созыв Верховной рады вместе со своей партией. «Баткивщина» заняла третье место на прошедших в июле внеочередных парламентских выборах, уступив первенство «Слуге народа» (партия, от которой баллотировался президент Владимир Зеленский) и «Оппозиционной платформе». После «Батькивщины» идут «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».

Ранее сообщалось, что первое заседание IX созыва Рады началось со скандала. Сотрудники парламента отказались пропускать журналистов в зал заседания. Представители СМИ, которые пришли, чтобы освещать работу законодательного органа, были вынуждены толпиться в коридоре.

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Источник: Обозреватель
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