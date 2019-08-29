Министр обороны Турции встретился с главой МВД ПНС Ливии в Анкаре

Анкара, 29 августа. Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава МВД заседающего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага провели переговоры в Анкаре, сообщают СМИ.

Как передает портал Al-Marsad, на встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества Анкары и Триполи в разных сферах, в том числе в военной. Кроме того, Акар и Башага обсудили ряд вопросов, которые представляют интерес для обеих стран.

Напомним, сейчас в Ливии установлено двоевластие. Южная часть страны контролируется силами Правительства национального согласия (ПНС), которое признано ООН и базируется в Триполи. Восточная часть государства находится под контролем властей, которых поддерживает Ливийская национальная армия (ЛНА).

В начале апреля 2019 года командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на столицу Ливии. В свою очередь вооруженные формирования ПНС объявили о начале ответной операции «Вулкан гнева».