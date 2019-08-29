Киев, 29 августа. Украинцев с детства приучают думать, что они живут в самой коррумпированной и бедной стране, зато с большой армией. Видимо, это должно вызывать у школьников прилив горячей любви к отчизне.

Как стало известно порталу vmestezp.org, школьный дневник с такой характеристикой Украины недавно купила в Запорожье ученица местной школы Мария Д. По словам девочки, на дневнике на английском языке была сделана надпись, что Украина — бедная страна с самым высоким уровнем коррупции, но зато украинская армия вторая по численности на континенте после Вооруженных сил РФ. Кроме того, на дневнике был изображен перевернутый флаг Украины и карта страны, где Крым выкрашен в серый цвет. Школьница считает, что этот дневник самая настоящая «сепаратистская бомба». Сама Мария купила его в канцтоварах, но ей удалось выяснить, что такой продукцией торгует и местный супермаркет.

Возмущенная до глубины души девочка посетила оба магазина, где буквально устроила допрос сотрудникам, почему те реализуют такой товар. Оказалось, что заказчиком дневников является компания из города Днепра (бывший Днепропетровск).

По данным издания «Украина.ру», в начале августа скандал с «сепаратисткими канцтоварами» разгорелся и в киевском гипермаркете Metro Cash & Carry, где местный житель обнаружил дневники с картой Украины без Крыма. Представители компании тогда «вышли из положения», заявив, что дневники им подбросили. Напомним, Крым вышел из состава Украины после госпереворота в этой стране в 2014 году. Жители полуострова провели референдум, по итогам которого единогласно приняли решение, что хотят воссоединиться с РФ.

Однако украинские власти не признают волеизъявление народа и не оставляют своих притязаний на Крым. Для этого киевское руководство обратилось к своим «западным партнерам», которые ввели ограничительные против Москвы.Россия ответила симметрично и ввела продуктовое эмбарго, больно ударившее по экономике европейский стран. Теперь в ЕС все чаще призывают отменить санкции и наладить отношения с Россией.