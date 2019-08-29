Названа причина смерти звезды «Папиных дочек» Числова

Москва, 29 августа. Российский актер Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. Об этом сообщил друг артиста Денис Сердюков на своей странице в социальной сети Facebook.

«Друг мой, Саня, Саша Числов… Слезы душат… Мы не прощаемся», — написал Сердюков.

В середине текущего месяца Числов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник. По предварительным данным, утром 29 августа он умер в отделении реанимации.

Как пишут СМИ, причина смерти — обострение пневмонии.

Числов известен по большому числу эпизодических ролей, он сыграл практически в 150 фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Знахарь», «Легенда № 17», телевизионных сериалах «Каменская», «Участок», «Папины дочки» и многих других.

В настоящее время дата и место похорон не уточняются.