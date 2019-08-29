Рустам Солнцев назвал Лорак «девочкой недалекого ума»

Москва, 29 августа. Бывший участник телепроекта «Дом-2» Рустам Солнцев назвал певицу Ани Лорак «девочкой недалекого ума».

Рустам Солнцев прокомментировал роман 40-летней Ани Лорак с 26-летним саунд-продюсером Егором Глебом. С его точки зрения, Лорак лучше заводить отношения не с молодыми людьми, а со взрослыми мужчинами, которые уже состоялись в жизни. Солнцев считает, что возлюбленному певицы нужен административный ресурс, который у нее есть. А Лорак нуждается в человеке, который будет ее «обнимать, целовать и не думать о других».

Шоумен уверен, что Лорак пошла на кардинальные перемены во внешности из-за житейских проблем. Певица увеличила губы, изменила форму носа и сделала скулы. Солнцев напомнил о Николае Баскове, который из-за косметических процедур стал похож на «персонажа из детской литературы».

«Я так понимаю, что муж, этот турецкоподданный, ей начал изменять в день их свадьбы. Я, кстати, думаю, что она вообще не очень далекого ума девчонка, судя по тем событиям, которые с ней в жизни происходили», — сказал Солнцев.

Напомним, Лорак пережила развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила в браке 13 лет. Причиной расставания была измена мужа. Сейчас певица находится в отношениях с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.