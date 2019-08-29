Власти ЛНР стремятся к интеграции с Российской Федерацией

Луганск, 29 августа. Глава ЛНР Леонид Пасечник в своей работе ориентирован на интеграцию республики с Российской Федерацией. Об этом в ходе прошедшего в Луганске круглого стола «Активизация интеграционных процессов между ЛНР и РФ» заявила помощник главы ЛНР Марина Филиппова.

«Каждый из вас, кто сегодня уже является экспертом в той или иной отрасли общественной жизни, имеет опыт интеграции со своими коллегами из РФ. Каждый имеет наработки, и они очень ценны для главы ЛНР, потому что Леонид Иванович Пасечник в своей работе ориентирован на российский вектор. Все наши действия мы рассматриваем с точки зрения законодательства РФ, потому что это нам близко, понятно и позволяет добиваться тех результатов, которых наша республика достигла за пять лет работы», — рассказала Филиппова.

Она отметила, что, обмениваясь опытом и тесно взаимодействуя друг с другом, можно добиться хороших результатов.

«Только в плотном взаимодействии друг с другом, в работе и совместном решении каких-то проблем мы добьемся результатов. Очевидно, что без поддержки РФ на сегодняшний день ни в одной сфере нашей жизни мы бы не достигли тех результатов и показателей, которые имеем», — пояснила помощник главы ЛНР.

Она подчеркнула, что Россия протянула руку помощи в самое тяжелое для республики время, в 2014 году, и поддерживает ЛНР по сей день.

«Интеграция с Российской Федерацией важна, потому что сегодня наши жители получают российские паспорта — это тоже можно назвать нашей огромной победой. Мы этого очень долго ждали и теперь с уверенностью понимаем, что РФ — это именно тот старший брат, тот товарищ, который выполняет свои обещания», — добавила Филиппова.

В работе круглого стола приняли участие представители властей, руководители министерств и ведомств ЛНР, а также общественные деятели.

«Абсолютно во всех сферах общения, которое было на территориях, основной темой является интеграция с Российской Федерацией. Сегодняшняя встреча нацелена на то, чтобы мы обсудили, в каких направлениях движемся, поделились опытом работы в интеграционной политике», — сказал председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.

Заместитель председателя правительства республики Наталья Тихонская отметила, что взаимодействие жителей России и ЛНР служит укреплению мира и согласия, экономической, гуманитарной и социальной безопасности народов России и Донбасса.

«Интеграционная программа позволяет расширить горизонты взаимодействия и сотрудничества. Третий год подряд взаимодействие с российскими коллегами набирает обороты», — рассказала она.

По словам Тихонской, в 2017 году ЛНР сотрудничала с восемью регионами РФ, а в 2019 году эта цифра выросла до 25.