Эксперты объяснили, почему не стоит лечиться травами самостоятельно

Москва, 29 августа. Люди с давних времен применяют отвары трав и корней растений для лечения тех или иных заболеваний. Однако эксперты считают, что этот метод борьбы с недугами может быть небезопасен. Они объяснили, почему не стоит лечиться травами самостоятельно.

Отмечается, что применение трав при лечении заболеваний имеет смысл только в случае научно доказанной эффективности. Однако большинство таких растений не проходит клинические испытания. Принимая отвары трав с якобы целебными свойствами, человек может только запустить болезнь.

Как пишет Planet Today, необходимо помнить и о том, что часто травы собирают в местах с незнакомой экологической обстановкой. И здесь есть риск, что растения могли накопить в себе опасные химические соединения.

Также многие травы могут оказывать на организм человека двойное действие. Например, прием отвара из зверобоя для лечения кашля чреват рисками возникновения гипертонического криза. Кроме того, с осторожностью стоит принимать и фитопрепараты: они способствуют выводу калия из организма, что может спровоцировать нарушения работы сердца.

Эксперты подчеркивают, что использование трав, их экстрактов и вытяжек допускается лишь в виде лекарств, созданных на их основе, которые прошли тестирование.