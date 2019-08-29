Националисты в Киеве требуют продолжения гражданской войны с русскими

Сегодня, в день открытия первой сессии Верховной рады Украины, у здания парламента в Киеве прошла масштабная акция. В ней приняли участие несколько разных политических сил, самой заметной из которых стало движение «Выключи российское». Корреспондент Федерального агентства новостей передает из гущи событий.

Противники «российского реванша» заняли центральное место на площади перед Радой. Они скандировали антироссийские лозунги и раздавали листовки, в которых были перечислены их требования к депутатам. Среди них — сохранение курса страны на вступление в ЕС и НАТО, «победа в войне на востоке» и «наказание коллаборационистов, сотрудничающих с Россией», декоммунизация и деколонизация Украины и т. д.

По словам одного из лидеров движения «Выключи российское», они требуют от новой власти сохранить запрет на трансляцию в стране российских телеканалов, а также блокировку российских сайтов.

«Мы вручили свои листовки каждому депутату, а также передали свои требования в аппарат Верховной рады, — заявил Богдан, один из координаторов антироссийского движения. — Если наши требования не будут соблюдены и власть посмеет переступить «красные линии», которые мы обозначили, мы выведем на улицы тысячи наших сторонников. Главное же наше требование — чтобы власти Украины ни в коем разе не капитулировали на донбасском фронте и вели войну до победного конца!»

Кроме противников «российского реванша», к Верховной раде также вышли обманутые дольщики, пенсионеры и даже пацифисты. Последние требовали от президента Владимира Зеленского скорейшей отмены принудительного призыва в армию, а также начала ее формирования на контрактной основе. Всего с утра под Радой собралось около двух сотен человек, и каждая группа пыталась докричаться со своими требованиями до депутатов, всучить им свои листовки на подходе к парламенту. Народные избранники вежливо принимали наглядную агитацию, а некоторые даже впопыхах обещали «принять народные наказы к сведению».

Впрочем, большинство депутатов все же старались проникнуть в парламент со служебного входа, так же как и аккредитованные в Раде журналисты. Напомним, еще до начала первой осенней сессии в Раду было внесено несколько десятков первоочередных законопроектов, среди которых — о снятии неприкосновенности с депутатов, президента, усилении контроля за доходами госчиновников, а также о продлении «минских соглашений». По мнению экспертов, на этом фоне такие второстепенные законопроекты, как защита прав дольщиков или изменение принципов набора в ВСК, имеют шанс попасть в поле зрения народных избранников в лучшем случае к следующей, весенней сессии.