Болтон обсудит отношения США и Белоруссии на переговорах в Минске

Минск, 29 августа. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудит на встрече в Минске двусторонние отношения Штатов и Белоруссии, а также вопросы региональной безопасности. Об этом сообщил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Визит советника президента США в Минск состоится 29 августа.

«Запланирована встреча Джона Болтона на высшем уровне, а также переговоры с министром иностранных дел Владимиром Макеем», — рассказал Глаз журналистам.

Ранее стало известно, что во время визита в Минск Болтон также встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Как сообщило издание The Foreign Policy, визит советника президента США станет последним признаком размораживания отношений между Вашингтоном и Минском, передает «Газета.ру». Напомним, отношения между двумя странами обострились в 2008 году, когда США ввели против Белоруссии санкции из-за нарушений прав человека. Минск, в свою очередь, отозвал белорусского посла из Вашингтона.

Отметим, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение о поездке Болтона в Минск, назвал этот визит суверенным делом Белоруссии. Также Песков подчеркнул, что это просто рабочий визит, а не полноформатный контакт.

Напомним, ранее Джон Болтон посетил Украину. Советник президента США сообщил, что остался доволен встречами, проведенными с коллегами в Киеве, передает «Царьград».