Представитель Киркорова оправдала певца, обматерившего персонал «Новой волны»

Москва, 29 августа. Пресс-секретарь российского певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская прокомментировала конфликт, произошедший между певцом и организаторами фестиваля «Новая волна».

Ранее сообщалось, что Киркоров на репетиции «Новой волны» отругал организаторов конкурса, используя нецензурные выражения. Он просил работников, занятых в организации мероприятия, поторопиться. Певец уточнил, что пока он не прорепетирует час свой номер, прямой эфир не начнется. Видео перепалки выложили в Сети.

Представитель Киркорова объяснила, что попавший на видео фрагмент разговора не был частью серьезной ссоры. Как передает Пятый канал, пресс-секретарь указала на то, что конфликта с организаторами не было. Представитель Киркорова объяснила мат певца на репетиции.

«Это рабочие моменты были — премьера песни, ответственный день очень. Все очень филигранно подходили к этому номеру», — отметила она.

Она добавила, что премьера новой песни сопровождалась сценическим номером, который был очень сложным в техническом исполнении. Поэтому было важно отрепетировать номер с включенными камерами, но произошла заминка. При этом она резюмировала, что в итоге и организаторы, и артист остались довольны результатом.

Напомним, после юбилейного концерта Аллы Пугачевой Примадонна, ее супруг, комик Максим Галкин и бывший муж, певец Филипп Киркоров хором исполнили песню «Любовь, похожая на сон» в гримерке. Видео короткого выступления опубликовано на фан-странице Примадонны в Instagram.

Ролик снят Киркоровым на фронтальную камеру. Он произносит «Пугачева — лайф 2019» и начинает петь с бывшей женой один из ее шлягеров. Находящийся в помещении Галкин присоединяется и начинает активно подпевать артистам. После этого Примадонна показывает язык, а Киркоров и Галкин говорят: «Браво!».

Также звезда российской поп-эстрады Филипп Киркоров признался в любви жителям Крыма после гастролей на полуострове. Слова благодарности местным жителям, которые подарили певцу незабываемые впечатления, он опубликовал в своем профиле в Instagram.

Киркоров рассказал, что завершился его 31-й концертный сезон в Крыму. Певец поблагодарил «за аншлаг в легендарном зале «Юбилейный», за аплодисменты и за невероятную любовь».

«Знайте — она взаимна! И, конечно, спасибо моим друзьям, которые вчера были весь вечер со мной и в зале, и после», — подчеркнул Киркоров.

Ранее сообщалось, что фура с костюмами звезды российской поп-эстрады попала в аварию в Ростовской области. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 16 июля на трассе Волгодонск — Ольгинская в районе хутора Лагутники. Известно, что грузовая машина двигалась из Волгодонска в Феодосию. Водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в кювет.

Напомним, звезда проекта «Дом-2», российская певица Ольга Бузова в эфире передачи Comment Out на YouTube решила разыграть своего коллегу по цеху Филиппа Киркорова и предложила ему спеть дуэтом. Киркоров нецензурно выразился в адрес собеседницы и послал ее пойти с такими песнями к Николаю Баскову.

Киркоров нередко шокирует публику вызывающими сценическими костюмами и откровенными клипами. Так, в июне появилось видео на новую песню исполнителя «Стеснение пропало».