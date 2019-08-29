Журналистов не пустили в Раду нового созыва

Киев, 29 августа. Сотрудники Верховной рады Украины не пустили журналистов на первое заседание парламента в новом созыве. Как сообщает корреспондент издания «Неделя» Станислав Козлюк, журналисты вынуждены стоять в коридоре, хотя при этом в ложе для прессы принесли дополнительные стулья.

«Рада нового созыва. В кулуары второго этажа сегодня не пускают. И неизвестно, будут ли пускать. Демократия в действии», — пишет он в Facebook.

На каком основании представителям СМИ запрещено проходить в зал заседания — не уточняется. Отметим, что это уже второй скандал в Раде нового созыва, которая только начала свою работу. Накануне стало известно о том, что сотрудники СБУ, Госбюро расследований и следователи пришли в парламент и заблокировали работу компьютерного центра, не дав народным избранникам возможности протестировать сенсорную кнопку, которая вводится для борьбы с «кнопкодавством». На действия силовиков пожаловался спикер Рады Андрей Парубий. По его словам, правоохранители делают все для того, чтобы помешать народным избранникам работать.

Примечательно, что сенсорную кнопку поручил внедрить президент Украины Владимир Зеленский. Предполагается, что это ноу-хау позволит пресечь случаи «кнопкодавства» — когда депутаты голосуют за своих отсутствующих коллег. В июне глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект об обеспечении личного голосования депутатов.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия, в которую входит президент, «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».