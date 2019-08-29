Компания Руслана Байсарова завершила работы в морском порту на Ямале

Группа компаний «УСК Мост», контролирующим акционером которой является российский бизнесмен Руслан Байсаров, завершила строительство на восточном берегу полуострова Ямал морского арктического порта Сабетта. Эта гавань является ключевым звеном масштабного инвестпроекта «Ямал СПГ (сжиженный природный газ)». Теперь Сабетта обеспечивает круглогодичную навигацию по Северному морскому пути и является перевалочным пунктом углеводородного сырья в Западную Европу, Северную и Южную Америки и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Морской порт с нуля

Уникальность этого проекта, реализованного компанией Байсарова, заключалась в том, что возведение портовых объектов началось с нуля — на побережье полностью отсутствовала транспортная инфраструктура. Если учесть, что навигация в Заполярье короткая, а климатические, геологические и гидрологические условия непростые, строители, по сути, совершили невозможное. В распоряжении «УСК Мост» были короткие 70 суток — с августа по октябрь, за которые можно было провести углубление дна, чтобы впоследствии доставлять грузы по воде.

Возведение объектов морского порта Сабетта началось летом 2012 года. На подготовительном этапе, который занял два года, был создан технологический канал длиной около четырех километров, шириной 240 м, отметкой дна и акватории вспомогательных причалов - минус 12,4 м. Первые грузовые суда пришвартовались в Сабетте уже в октябре 2013 года. Таким образом, в кратчайшие сроки были решены проблемы с доставкой необходимых стройматериалов.

Далее, на основном этапе строительства — с 2014 по 2018 годы, во время непродолжительных летних навигаций, «УСК Мост» Руслана Байсарова продолжила работы по углублению дна. В этот период было завершено возведение объектов береговой инфраструктуры и основных гидротехнических сооружений порта и акватории. Кроме того, была запущена система управления движением судов, а также глобальная морская система связи при бедствии. Чтобы минимизировать воздействие на природу, строители регулярно проводили мониторинги окружающей среды, а все работы осуществляли в соответствии с природоохранным законодательством.

С прицелом на Дальний Восток и Сибирь

Заказчик строительства — ФГУП «Росморпорт» — отметил высокий уровень работ, проведенных группой компаний СК «Мост», объединяющей 15 мостостроительных предприятий и семь тоннельных подразделений. Руслан Сулимович Байсаров стал ее контролирующим акционером и возглавил совет директоров в 2016 году. Как отмечали некоторые эксперты, вскоре после заключения сделки актив потребовался бизнесмену для реализации собственного инвестпроекта – строительства предприятия для освоения угольного месторождения, за которое отвечает его «Тувинская энергетическая промышленная корпорация». В рамках этого проекта Байсаров также строит железнодорожную ветку «Элегест-Кызыл-Курагино» и перевалочный терминал в морском порту на Дальнем Востоке.

Ранее группе компаний СК «Мост» было доверено строительство многих важных государственных объектов, в том числе строительство моста на остров Русский к саммиту АТЭС, а также прокладку дороги от Адлера до Красной Поляны перед Олимпиадой в Сочи.

В настоящее время компании группы Руслана Байсарова реализуют по всей России целый ряд значимых инфраструктурных проектов. В частности, ведется строительство Второго байкальского тоннеля на БАМе на границе Иркутской области и Бурятии. Его прокладка осуществляется в рамках целевой программы по модернизации БАМа и Транссиба.

Кроме того, СК «Мост» Руслана Байсарова строит два трансграничных моста через Амур, соединяющих Россию и Китай. В Еврейской автономной области возводится железнодорожный мост «Нижнеленинское — Тунцзян», другой – автодорожный — соединит Благовещенск и Хэйхе. По данным на начало апреля, до точки стыковки моста «Благовещенск-Хэйхе» осталось примерно 160 метров. Строящееся мостовое сооружение будет экстрадозным (похожим на вантовый) с низкими пилонами и двухполосной автодорогой. При создании временного пограничного пункта планируется установить модульные конструкции, которые можно будет переместить на другие объекты Росгранстроя, заработает постоянный пункт пропуска.

Арктический проект Байсарова

Как подчеркивают эксперты, многие проекты Руслана Байсарова в конечном счете рассчитаны «на развитие региональных экономик, внешнеторгового оборота, инвестиционного сотрудничества, развитие приграничных зон». Помимо Дальнего Востока и Сибири бизнесмен держит в фокусе и арктический регион. Важность проектов на Северном полюсе, которые задают импульс для развития региона, неоднократно подчеркивалась на уровне руководства страны. Большая их часть реализуется в рамках госстратегии развития Арктики до 2035 года, многие из них связаны с Ямалом.

По мнению экспертов, Ямал — это не только российская, но и мировая кладовая. В ближайшие годы этот регион может стать основной точкой роста для нашей страны. Здесь уже достаточно развита инфраструктура, к тому же, регион богат природными ресурсами.

Например, с 2020 года проектом «Ямал СПГ» предусмотрено ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа и до 1,2 млн тонн газового конденсата, которые планируется поставлять на европейские рынки и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Такие темпы, по мнению экспертов, позволят к 2030 году довести долю России на мировом рынке СПГ до 15%.

Существенная роль в этом отводится Южно-Тамбейскому месторождению, на базе которого возводится завод по производству сжиженного природного газа. Строительство предприятия осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах соответственно. Первая технологическая линия начала производство в четвертом квартале 2017 года.

Для бесперебойной поставки СПГ потребителям группа компаний Руслана Байсарова «СК Мост» и строила морской порт Сабетта. Причем через его терминалы по Северному морскому пути идет транспортировка не только сжиженного природного газа, но и других грузов, оборот которых с каждым годом растет. Так, по итогам января — сентября 2018 года грузооборот Сабетты вырос в два раза по сравнению с 2017 годом — до 10,96 млн тонн.