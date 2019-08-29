Назван топ-20 трендовых товаров 2019 года

Москва, 29 августа. Рейтинг самых трендовых товаров среди россиян за последний год возглавили умные часы, далее следуют фитнес-браслеты и беспроводные наушники Apple AirPods. Соответствующее исследование провел агрегатор объявлений «Юла».

«Каждый день на «Юле» продаются тысячи товаров. Но вокруг некоторых создается настоящий ажиотаж — их ищут, обсуждают и покупают с особым энтузиазмом. Мы изучили пользовательскую активность и составили рейтинг самых хайповых (трендовых) товаров за последний год», — подчеркивается в сообщении.

Первое место в рейтинге заняли умные часы, их добавляли в избранное и покупали в два раза чаще, чем два ближайших товара-конкурента вместе взятых. На втором месте расположились фитнес-браслеты, их добавили в избранное 750 тысяч человек. Тройку лидеров замыкают беспроводные наушники AirPods от американской корпорации Apple.

По результатам исследования, новым трендом года стали электросамокаты. Этот товар занял четвертую строчку в рейтинге. Далее следуют смартфоны iPhone XS/XR, пик спроса на эти гаджеты пришелся на осень 2018 года. Также в рейтинг попали Xiaomi Mi 8, Huawei Mate 20 и Samsung Galaxy Note.

В топ-20 также вошли квадрокоптеры, кроссовки Balenciaga, купюры с символикой ЧМ-2018, мишки из искусственных роз, коллекция Off-White, держатель для телефона PopSocket, неоновые маски, коллекция H&M Moschino, лампа для селфи, перчатки для сенсорных экранов.

«Неожиданно популярными стали акулы из IKEA. Этому способствовал хайп в соцсетях, превративший их в дефицитный товар. Они попали в двадцатку самых хайповых (популярных) товаров по версии «Юлы» вместе с лампами для селфи и картонной фигурой Бузовой», — резюмировали в компании.

Напомним, ранее китайская компания Nubia представила необычное устройство Nubia Alpha на выставке MWC 2019 в Барселоне. Новое устройство позиционируется как «носимый телефон», однако правильнее назвать его умными часами. Гаджет работает на платформе Qualcomm, экран на этом устройстве изгибается вдоль запястья пользователя.