США уговорами и угрозами принуждают Африку отказаться от российского вооружения

Москва, 29 августа. США настойчиво требуют от стран Африки отказаться от закупки вооружений в России. Об этом сообщили в МИД РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве фиксируют попытки ряда западных стран, в первую очередь, США, укрепить свое присутствие в Африке. Государства Запада ведут настойчивую работу, чтобы принудить страны этого континента отказаться от закупок российской продукции. Прежде всего речь идет о поставках вооружений. В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон при этом не только использует уговоры, по и прибегает к угрозам введения санкций в отношении стран Африки.

«Однако наши африканские партнеры такому откровенному шантажу твердо противостоят, справедливо отмечая, что поставки российской военной техники являются залогом надежного обеспечения их национальной безопасности и суверенитета, и отказываться от сотрудничества с нами в этой сфере они не намерены», — сообщили в МИД РФ в комментарии ТАСС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Анголы Мануэлом Домингушем Аугушту сообщил, что реформы СБ ООН должны способствовать повышению представленности Азии, Латинской Америки и Африки в организации. Он напомнил, что Россия в сентябре 2019 года будет председательствовать в Совете Безопасности ООН. Он отметил, что одной из ключевых мероприятий Москвы запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов, конфликтов и в других ситуациях.