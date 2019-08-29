Корреспонденты ФАН запечатлели «осажденный» турецкий пост на северо-западе Сирии

Турецкий наблюдательный пункт в недавно освобожденном сирийском городе Мурек в провинции Хама продолжает работать. Анкара заявила, что военные не собираются перемещать эту точку в другие районы, несмотря на нахождение там Сирийской арабской армии (САА). Корреспондентам Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии удалось запечатлеть на видео данный объект Турции.

Тем временем база стала местом притяжения для сирийских солдат. Они приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне «осажденных» турок, которые не спешат показываться.

Как видно на снятых на камеру квадрокоптера кадрах, по территории объекта никто не перемещается. Находящиеся на ней турецкие военные находятся в глухой обороне, при том что территория уже освобождена от боевиков, бежавших в глубь Идлиба. Вся находящаяся на военизированной территории техника спрятана под крышей. Присутствие турок выдает лишь вздымающийся дым из трубы.

Ранее в Мурек прибыла военная полиция Российской Федерации. Подразделения были направлены в освобожденный район, чтобы ослабить напряженность между турецкими и сирийскими вооруженными силами.

Боевики не прекращают свои провокации. Так, позавчера они принялись распространять дезинформацию о том, что российская или сирийская авиация якобы нанесла удар по соседнему турецкому пункту мониторинга недалеко от поселка Шер-Магар. Пока что такие вбросы ни к чему не приводят, напряжение на линии соприкосновения сил Сирии и Турции не перерастает в агрессивные военные действия.

Напомним, накануне представители официальной Анкары опровергли фейки оппозиционных СМИ, связанных с радикалами, заметив, что никаких ударов по турецкому посту к северо-западу от Хамы не наносилось. Примечательно, что данная провокация по времени совпала с переговорами президентов Турции и РФ Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, что многие эксперт считают неслучайным.