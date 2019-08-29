СМИ сообщили об этапировании Сенцова из колонии в Москву

Москва, 29 августа. Осужденного в Российской Федерации за подготовку террористических актов в Крыму режиссера Олега Сенцова доставили из колонии города Лабытнанги в российской столице для обмена с украинской стороной. Об этом сообщил в четверг источник ТАСС.

По имеющимся данным, украинца Сенцова этапировали из колонии Лабытнанги в Москву. В настоящее время он находится в одном из столичных следственных изоляторов. Другие подробности на данном этапе неизвестны.

Представляющий интересы режиссера адвокат Дмитрий Динзе не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.

Ранее адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом переносится на неустановленный срок. Он обратил внимание на то, что к данному моменту нет указа о помиловании. По словам юриста, «скорее всего, есть некие силы в офисе украинского президента Владимира Зеленского, которые планируют сорвать обмен и обрушить его рейтинг».

Отметим, Рыбин представляет на Украине интересы Максима Одинцова, Евгения Мефедова и Александра Баранова.

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отмечал, что в вопросе обмена россиян и украинцев России нельзя расслабляться и нужно проявлять предельную осторожность, поскольку Киев может слукавить. Эксперт добавил, что обмен пленными — это всегда хорошо, поскольку такие процессы всегда способствуют мирному урегулированию.

Напомним, в июле текущего года офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украины Кирилла Вышинского.