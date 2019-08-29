Оскорбленная Киркоровым «розовая кофточка» отреагировала на скандал на «Новой волне»

Москва, 29 августа. Поведение эстрадного исполнителя Филиппа Киркорова, обругавшего матом персонал музыкального фестиваля «Новая волна — 2019», является непозволительным. Об этом заявила журналистка «в розовой кофточке» Ирина Ароян, которую в 2004 году артист оскорбил во время пресс-конференции.

«Это не мужское поведение. Матом ругаться плохо, что тут еще можно сказать», — цитирует «URA.RU» слова Ароян.

Напомним, российский исполнитель Филипп Киркоров устроил скандал в Сочи на репетиции «Новой волны». Видео конфликта ранее попало в Сеть. Музыкант был недоволен работой персонала, который был занят на конкурсе. Своим мнением по этому поводу он поделился со сцены в нецензурной форме.

Киркоров заверил, что никакое шоу не начнется, пока он не отрепетирует свой номер в течение 60 минут, пишет «Царьград».

«Плевать мне на ваш эфир прямой, пока я не отрепетирую с камерами», — скандалил исполнитель.

Напомним, в мае прошлого года король отечественной эстрады выругался во время интервью шведскому телеканалу по поводу музыкального конкурса Евровидение из-за того, что люди в соседней комнате чем-то шуршали и мешали ему общаться с репортерами.

Международный конкурс молодых артистов «Новая волна» проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и иностранные.