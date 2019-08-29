Пригожин отреагировал на скандал с участием Киркорова на «Новой волне» в Сочи

Продюсер Иосиф Пригожин назвал репетицию артистов «интимным моментом» и считает, что на них не должны присутствовать представители СМИ. Так продюсер отозвался о скандале на «Новой волне» с участием певца Филиппа Киркорова, где тот нецензурно выругался в адрес организаторов конкурса во время репетиции своего номера. Однако Пригожин признался, что сам не был на репетиции Киркорова, поэтому не стал судить о поведении короля российской эстрады.

В сети появилось видео, где Киркоров многократно нецензурно обругал организаторов шоу «Новая волна» и заявил, что оно не начнется, пока он не проведет репетицию перед камерами. Также певец на повышенных тонах заметил, что его не волнует, когда запланировано начало концерта.

Сложно сказать, почему Филипп Киркоров часто появляется в различных скандалах, говорит Пригожин.

«Филипп является открытым парнем и артистом. Однако иногда хочется прибить людей за дезорганизацию. Это я не адресую к организаторам «Новой волны». Порой бывает, что режиссеры диктуют артисту, что петь, то есть как будто мы в «совке» остались. Такое сегодня тоже происходит. Хочется им сказать: «А не пошли бы вы лесом?» Поэтому иногда хочется применить силу, либо ненормативную лексику. Другого варианта нет. Киркоров тоже не глупый человек и понимает, что там журналисты. Просто плохо, что на репетициях присутствуют журналисты, потому что это интимный момент. Это все равно что пригласить себе человека в ванну. Там есть свои нюансы на репетиции. Поэтому не могу сказать ни плохо, ни хорошо», — сообщил собеседник ФАН.

Ранее певец шокировал публику новым провокационным клипом. В некоторых сценах певец полностью обнажился, принимал роды и рекламировал множество товаров.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» проходит в 18-й раз. Среди исполнителей не только российские звезды, но и зарубежные, в том числе Наталья Орейро и Рита Ора.