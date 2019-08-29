Медведчук заявил, что решения по обмену заключенными между Украиной и РФ пока нет

Киев, 29 августа. Окончательной даты обмена заключенными между Украиной и Россией еще нет. Об этом заявил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он отметил, что вопросом обмена заключенными занимается официальная власть, а именно украинский президент Владимир Зеленский и его команда, передает «112.Украина».

«Я знаю о том, что переговоры ведутся, но окончательного варианта еще нет», — сказал Медведчук.

Ранее адвокат осужденных на Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится на неопределенный срок. Он подчеркнул, что к настоящему моменту нет указа о помиловании. По словам Рыбина, «скорее всего, есть некие силы в офисе украинского президента Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен и обрушить его рейтинг».

Отметим, Рыбин представляет на Украине интересы Максима Одинцова, Евгения Мефедова и Александра Баранова. Как заметил адвокат, точные списки, кто попадет под обмен между странами, «пока не утверждены».

Украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин в комментарии Федеральному агентству новостей заметил, что в вопросе обмена россиян и украинцев России нельзя расслабляться и необходимо проявлять осторожность, так как Киев может слукавить. Эксперт подчеркнул, что обмен пленными — это всегда хорошо. Такие процессы всегда способствуют мирному урегулированию, сохраняют жизни людям.