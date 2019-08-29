Австрия не считает Россию главным источником киберопасности

Хельсинки, 29 августа. Австрия считает, что угрозы кибербезопасности для Евросоюза исходят со всего мира, а не конкретно от России. Об этом заявил глава военного ведомства Австрии Томас Штарлингер перед неформальной встречей министров обороны и министров иностранных дел ЕС в Хельсинки.

«Можно сказать, что это происходит вокруг нас на 360 градусов», — отметил Штарлингер, отвечая на вопрос журналистов, считает ли он РФ главным источником киберопасности.

Кроме того, австрийский министр отметил, что основными видами современных гибридных угроз являются кибератаки и попытки повлиять на общественное мнение, передает ТАСС.

Слова Штарлингера о киберугрозах, исходящих со всего мира, ранее подтвердил руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц. Эксперт рассказал НСН, что кибератаки не имеют территориальной принадлежности, а их источник очень трудно определить. При этом Лифшиц отметил, что в данной сфере очень сильны Азия и Индия.

Также эксперт подчеркнул, что армии разных стран регулярно создают подразделения по борьбе с киберугрозами. Лифшиц считает, что в современном мире кибервойна постепенно переходит в реальность и становится массовой угрозой, способной нанести больший урон, чем боеголовки.